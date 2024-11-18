高市議員林智鴻將於11月19日至27日與高雄市消防局、內政部消防署、內政部警政署及高雄市紅十字會救難大隊代表，受邀前往美國奧勒岡州，參加由奧勒岡州人類服務部韌性與應急管理辦公室（OREM）主辦的「Able Readiness」系列演習，希望強化台美防災合作及韌性城市建設上的共同努力。（林智鴻辦公室提供）

高雄近年頻繁面臨複合式災難挑戰，高市議員林智鴻將於11月19日至27日與高雄市消防局、內政部消防署、內政部警政署及高雄市紅十字會救難大隊代表，受邀前往美國奧勒岡州，參加由奧勒岡州人類服務部韌性與應急管理辦公室（OREM）主辦的「Able Readiness」系列演習，希望強化台美防災合作及韌性城市建設上的共同努力。

林智鴻提到，高雄市在面對多次複合性災難的挑戰中，必須不斷提升防災能力。近期的山陀兒風災導致大量樹木倒塌，影響交通與公共安全，而凱米颱風則引發多地淹水，讓居民的日常生活受到嚴重影響。這些災害突顯了高雄市在防災準備及應變措施上亟需進一步精進，強化城市的韌性以應對未來的挑戰。

林智鴻強調，此次前往奧勒岡州是一次不可多得的學習與交流機會。奧勒岡州在災害應變及復原策略方面的經驗，將為高雄市的防災準備和應變措施提供寶貴的啟示。他希望透過雙邊交流吸取美國的最佳實踐，結合台灣的本土經驗，進而打造一個更具韌性的城市。

在活動期間，代表團將參加各種專業討論及圓桌會議，深入探討多領域的防災協作機制，以及公私部門、民間與軍事的合作模式。林智鴻指出，這次的國際防災合作將有助於高雄市推動更為多元化的應變策略，進一步提升面對未來複合性災害的防禦能力。