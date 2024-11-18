全台112所學校共計462名選手日前聚集國立嘉義家職，參加全國高級中等學校家事類技藝競賽。新北市樟樹國際實中、復興商工、南強工商、能仁家商、穀保家商、智光商工、淡水商工、樹人家商、莊敬工家9校共計獲得5座金手15優勝，相較112學年度3金8優勝，獲獎數翻倍成長。

教育局表示，技職人才是國家棟樑，為培養技藝技能學子爭取佳績，率全國之先推動金手培訓計畫規劃三級培訓及6種技職競賽人才培育機制打造奪金戰隊，同時首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生，前三名學生分別可獲得2萬、1萬2000元及1萬元，以實質回饋對付出心力的師生團隊表達肯定，期勉選手挑戰自我。

本次全國最大贏家能仁家商，榮獲美顏職種團體獎第一名，邱于禎選手更獲金手獎第二名，邱于禎獲獎時特別感謝新北市提供培訓經費與專業師資的協助及指導老師們在學習過程的鼓勵及陪伴，很幸運自己的作品得到賞識，這是對個人努力的肯定她，驕傲的說，以學校為榮，也以選擇技職為榮。

樟樹國際實中榮獲飾品製作職種金手獎第三名的林采璇選手表示，從小熱愛手作，進入樟樹就讀時，就夢想參加家事類競賽。在高一時便主動詢問老師如何準備才能成為選手，求學期間參與新北市國際見學專案至法國刺繡工坊學習，回想起無數個留校夜晚裡不斷的練習，最終站上全國競賽的舞台光榮獲獎，感謝指導老師鄭姿蓉、導師及同學的共同陪伴奮鬥。

榮獲餐飲服務職種金手獎第三名的淡水商工張舒婷說，很高興歷經這段期間密集練習能順利得獎，感謝高淑品老師的指導與陪伴，尤其是新北提供金手培訓計劃的支持，邀請歷屆國手擔任講師，結合他校的選手組成團隊，彼此競爭合作，互相砥礪，看到對方變強，就會更告訴自己不可以輸，要更加努力的練習。