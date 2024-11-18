台北醫學大學體系永續發展再獲肯定，行政院國家永續發展委員會公布113年國家永續發展獎，北醫大、雙和醫院分別於教育類及民間團體類獲獎，此次獲獎，彰顯出北醫體系在教育創新及綠色醫療上的領導地位。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫大體系為了永續發展共同努力，以「生活轉型」、「能源轉型」、「數位轉型」3大策略，推廣永續扎根。舉例來說，包括節約用電、實踐校園綠生活，培養師生「碳直覺」，以及響應每周一的「無肉日」，把減碳落實在日常生活中。

學校並積極投入智慧校園建設，全面推動「能源轉型」，針對高耗能設備進行更新，同時建置太陽能板；推動「數位轉型」，建立完整的水電智慧管理系統，持續進行碳盤查與能源管理，朝低碳、淨零排放目標邁進。

雙和醫院則以創新策略推動醫療綠色轉型，雙和通過ISO14067碳足跡認證，成為全國第一家通過碳足跡查證的醫療機構。

國家永續發展獎將於12月19日頒獎，台北醫學大學及雙和醫院雙雙獲獎，可謂教育、醫療界重要成就，不僅呈現北醫體系的積極作為，更拓展了永續理念在教育與醫療兩大領域的實踐和影響力。