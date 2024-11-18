南投縣水里鄉1名年近70歲男子，在LINE認識身材姣好的女子，對方每天噓寒問暖，藉口要來台跟他「交朋友」，要他匯新台幣20萬元至其香港帳戶，來台還他20萬港幣，他至彰化銀行準備匯錢，銀行員覺得可疑報警，警員發現他陷入詐騙集團圈套險遭剝皮，成功攔阻，保住其老本。

被害人說，女子LINE上的照片年青貌美，而且身材姣好，天天噓寒問暖，關心他「吃了沒？」、「睡了沒？」女子宣稱家中有變故，急需要20萬元救急，要他先匯新台幣20萬元至其香港帳戶，接著會搭飛機來台灣跟他「交朋友」，再還他20萬港幣、折合新台幣約4萬7000元，沒想到卻是詐騙伎倆，差點就被騙了。

被害人提供LINE上認識香港女子的照片，年青貌美，且身材姣好。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

警方指出，詐騙集團為了騙錢，無所不用其極，鎖定寂寞的年長者下手，看準長輩孤苦無依且身上有錢的特性，透過「養」、「套」、「殺」手段詐欺；先利用年青貌美的照片，勾引長輩上鉤，接著噓寒問暖成為長輩的依靠，甚至是心靈伴侶，再來上演悲情故事，哭訴請長輩伸援手，不少長輩因此遭詐騙，提醒民眾多關心家中長輩，避免誤入詐騙集團陷阱。