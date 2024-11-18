王金平返鄉祭祖：盼共同為中華民族奉獻，努力追求長遠發展與幸福。（藍孝威攝）

王金平返鄉祭祖：盼共同為中華民族奉獻，努力追求長遠發展與幸福。（藍孝威攝）

王金平返鄉祭祖：盼共同為中華民族奉獻，努力追求長遠發展與幸福。（藍孝威攝）

王金平返鄉祭祖：盼共同為中華民族奉獻，努力追求長遠發展與幸福。（藍孝威攝）

王金平返鄉祭祖：盼共同為中華民族奉獻，努力追求長遠發展與幸福。（藍孝威攝）

前立法院長王金平今天上午和姪兒一同回到福建漳州白礁村祭祖。距離上次2019年首度回漳州祭祖，已過去5年。儀式結束後，王金平接受媒體聯訪時表示，回到漳州白礁村祭祖，是發揚中華民族慎終追遠美德的具體行動，「大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭，我們非常珍惜這樣的文化和緣分，希望能共同為中華民族奉獻，努力追求更為長遠的發展和幸福安全。」

王金平一行約上午十抵達漳州白礁村王世家廟世饗堂，十點半開始祭祖儀式。王金平在上香、獻花、獻果、獻祭品後，誦讀祭文：

祭祖祝文

維公元二〇二四年十一月十八日，歲在甲辰，序屬孟冬。台灣高雄，路竹一甲，王氏裔人，開台祖王文醫第11世孫金平偕12世明亮，跨海返鄉，攜名泉之佳釀，捧勝地之香茗，采三山之佳果，擷九嶺之蘭蕙；樹峰岳為燭，揚江河為幡，沐浴凈心，頓首跪拜，同祭我王氏始祖及諸列祖列宗之靈曰：

文明古國，禹甸龍鄉；地靈人傑，源遠流長。中華王氏，郡望八荒；盛史長載，天下名揚。琅琊王氏，裔出靈王；西周以降，名播四方。三王立國，開閩辟疆；奮發有為，史冊馨香。帝王世胄，偉業昭彰；勵精圖治，政績輝煌。雄才大略，社稷股肱；德才兼備，騰達飛黃。後昆蔚起，才高德厚；族裔振興龍舞鳳翔。追承大績，永繼遺風；前程錦繡，大道康莊。台灣流寓，記取義方，不忝餘裕，克勤克儉，肯構肯堂，以進以康，家業勃興，不落人後，磨礪以須，老壯同氣，為旺家族，為和兩岸，引領離島，掌握機遇，共築希望，同圓夢想，繼往開來，再譜新章。山嶽巍巍，江海湯湯；緬懷祖德，永矢弗忘。鞠誠以奠，伏維尚饗！

族裔 王金平 王明亮拜書

祭祖儀式結束後，王金平接受媒體聯訪時，先是用閩南語表示，2019年5月17日第一次回到王家祖廟祭祖，時間過得很快，一下子5年就過去了，這次有機會再次回祖廟祭祖，心裡感覺很高興，也很感恩，因為5年前回祖廟拜完祖先後，得到先祖的庇佑，回到台灣之後的發展一切都很順利，盡自己的能力為社會、為眾生打拚努力。

王金平表示，他知道老家有不少人思念他，福建老家的宗親如果訪台，不論是一人、十人或是上百人，他都很樂意接待，促進漳台兩地王氏宗親的交流，感受親愛的精神，培養濃厚的感情，他也向宗親表示敬意。

王金平表示，中華民族有慎終追遠的美德，因此他今天回到漳州白礁村祭祖，也是發揮慎終追遠的具體行動。他在高雄家裡供俸的祖先牌位，上面寫著籍貫「福建同安」，他會在早上或傍晚，向祖先牌位上香敬拜。家族裡有晚輩結婚，也需要向祖先牌位敬拜。

由於現場有不少陸媒，此時，站在一旁的姪兒提醒王金平，切換成國語。王金平接著說，家族裡如果有人過世，祭拜後的香灰，也會放進祖先的香爐裡，叫做「合爐」，一起接受後代的敬拜，這些都是中華民族特有的習俗，是慎終追遠的表現，這樣的美德非常可貴，「大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭，我們非常珍惜這樣的文化和緣分，希望能共同為中華民族奉獻，努力追求更為長遠的發展和幸福安全。」

白礁村王世家廟世饗堂懸掛許多牌匾，如「開閩第一家」、「舉人」、「狀元及第」、「義舉可風」等，其中還有王金平敬題的「中國台灣立法院長」、「祖德先秋」等。

今天在祖廟前的廣場空地上，有長號和大鼓隊，在村子口則有舞獅隊歡迎王金平一行。現場的工作人員表示，今年村民的歡迎陣容比起5年前要盛大許多，至少出動了100多人。而且今年不僅規模比往年盛大，兩天之前才接到任務，趕緊彩排起來。