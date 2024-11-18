高耗能電器設備經常是增加營業成本的元兇，台北市推動淨零排碳政策，2024、2025年共編列9,500萬元補助服務業者汰換老舊設備，今年迄今已受理5500萬元補助申請、並已撥出2300萬元，產發局鼓勵業者持續提出申請。

台北市產發局公用事業科科長呂榮琦表示，產發局為加速淨零政策推動，因應能源轉型提升用電效率，2024、2025年分別編列4,700萬元及4,800萬元補助服務業汰換老舊設備。

服務業汰換節能補助共有9大品項，包括冷氣、電冰箱須符合能源效率一級；冷凍櫃、循環扇、室內停車場智慧照明、LED照燈具限節能標章產品；冷凍／冷藏庫限採用變頻高效能壓縮機；中央空調系統冰水主機COP為1級之機種；空氣門簾要能有效防止冷氣外洩及阻隔室外熱氣滲入。每案最高補助300萬元。

台北市副祕書長俞振華表示，北市轄內營業場所、公司行號、法人機構等皆可申請。各級政府機關、公立醫院學校及政府出資捐助逾50％以上之法人除外。