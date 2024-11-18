賊星該敗。林姓男子於今（2024）年6、7月分陸續到新竹縣和高雄鳳山，假冒投資公司收款員取得兩女被害人的120萬元。但林男兩次分別因交通違規、形跡有異被警方逮捕。橋頭地院審理後，依犯兩項三人以上共同詐欺取財罪，處1年8月徒刑。可上訴。

林男於今年6月加入此詐騙集團，同夥成員包含真實姓名、年籍不詳，暱稱為「乘風車隊-大砲」、「乘風2.0」、「放蕩不羈」、「芸」等人。林男擔任車手，負責取款後交給上游的成員。

林男於6月18日傍晚，依照詐騙成員「乘風車隊-大砲」指示，取得偽造的營業員印章1枚，到便利商店列印輸出偽造的某投資公司收據。林男順利取得郭姓女子交付的60萬6000元。林男接著就乘坐高鐵南下，當晚乘坐同夥陳男的機車要去鳳山交付款項，但卻因交通違規被警方盤查，警方經兩人同意，搜索該車取得贓款60萬6000元。

林男於今年7月17日又以相同伎倆，假冒另一家投顧公司的營業員，到高雄市向周姓女子取60萬元。但林男在列印文件時剛好有警員到便利商店巡邏。警員覺得林男形跡有異，因此到場埋伏，待林男要把贓款交給「芸」成員時，當場逮捕林男。

法官審理後認為，林男兩次犯行屬於洗錢未遂罪和「繼續犯」，審酌其犯後坦承犯行，且警方都有扣得款項，加上林男已經與兩名被害人和解，因此依犯兩項三人以上共同詐欺取財罪，處1年8月徒刑。可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。