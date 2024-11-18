台灣自來水公司因辦理4項工程，台中市有11個行政區，今天上午10時起36小時停水，影響22萬戶，雖然停水，不過多數餐廳、飲料店仍有營業，部分店家則只做半天或乾脆店休，而沒有停水的豐原區，因鄰近潭子、大雅等區停水，旅宿業、汽車旅館業者今天訂房率提升2至3成。水公司18日指出，若民眾有用水需求，停水區共設有81處臨時供水站，會在20日才撤除供水站。

台中11區停水36小時。（李京昇攝）

雖然今天停水，但不少店家仍有營業，有便當店業者說，前1天得知要停水，立刻用10桶超大水桶儲水，預估可使用2天，如果水量提早用完，可能只營業1天，明天就直接店休。

賣場飲用水銷量也提升不少。（李京昇攝）

何姓小吃攤業者表示，每天開店用水量大，除洗餐具、洗蔬果等，民眾用餐完也會有洗手等需求，總不能都不讓消費者用水，因此乾脆店休2天；早餐店業者則說，今天早上10時才停水，他們從早上6時開店，因為停水關係，今天提早店休只做半天，明天再視情況開門。

這波停水，豐原區未受影響，不少汽車旅館、旅店都因為停水，成長不少業績。林姓汽車旅館業者說，旅館今天中午開始接到不少電話，包括休息、住宿的旅客都有，有好幾通電話都打來先確認是不是有水可用，才決定入住，預估業績成長2、3成。

自來水公司四區處副處長張子中表示，因應減壓閥、送水管改善等工程，台中市今天上午10時起至19日晚上10時停水或降壓，區域包含台中市潭子區、大雅區、北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區及烏日區等11區，停水戶數達21萬5021戶、降壓戶數1萬303戶，影響22萬5324戶。

自來水公司設置81處供水站。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

張子中說，停水期間全市共設置81處臨時供水站，民眾若有需求可自行前往取用，水公司也會隨時監測水量，由9部水車增補水量，預計全部停水區恢復供水後，20日才會撤除臨時供水站。