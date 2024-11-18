世界12強棒球賽中華隊創下佳績，昨晚擊敗澳洲確定前進東京4強複賽，球迷欣喜若狂，紛紛喊話要前往東京應援，11月20日至23日各航空公司東京機票賣翻，只剩高單價機位能選購。中職會長、立委蔡其昌今在立法院質詢時，也特地拜託交通部協調航空公司增加機位供給。

許多球迷昨晚已開始搶本周末的東京機票，旅天下發言人許哲郎表示，這2天很多消費者購買東京機票的需求大增，尤其比賽期是周末，機票幾乎都是完售，還有需求的消費者可以透過旅行社、航空公司官方網站去訂購，票價普遍在2萬元以上。

許哲郎說，近日東京機票的詢問度增加3成以上，這次比賽熱潮帶動東京機票銷售，目前幾乎都是完售，若民眾這2天有看到機位都要把握。至於會看到有些機票異常的高，甚至達5萬元，可能是剩下高單價機位（豪經艙、商務艙）可選擇。

蔡其昌今在立法院交通委員會質詢時指出，昨晚中華隊確定能前進東京時，他就立刻聯繫交通部，表達很多球迷希望到東京應援加油。但他也強調，現在是楓葉季，機票本來就少，因此希望交通部與國籍航空溝通，有無加班或放大機型，增加載客量。

立法院交通委員會18日邀請交通部長陳世凱（見圖）進行專題報告。（劉宗龍攝）

交通部長陳世凱說，昨天晚上中華隊贏球之後，訂票率波動不明顯，但今天訂票率一直在提升，會請國航思考如何增加座位供給。