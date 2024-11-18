台智光調查小組18日開會討論結案報告草案，召集人、國民黨議員秦慧珠表示，調查報告分為母約檢討、子約檢討、費率訂定機制和標準、警察局合約終止案以及社會局和台智光爭議案5大塊，最後還有結論與建議，至於警局監視器備援系統，也要將所有規格、價格計算透明且合理，並要求警局設防弊條款

秦慧珠指出，在討論結案報告草案前先開過2次討論會，分別和市府警察局、法務局、資訊局和社會局等討論，之後又和議會專委討論訂出大綱，且先前議會大會通過交付「台智光警用監視器案」，第一次專案小組開會又將名稱擴大為「台北市政府光纖委外建設暨營運案」，後又做修正為「台北市政府光纖網路暨監視器委外建設營運案」，較為完整。

她說，調查報告分為母約檢討、子約檢討、費率訂定機制和標準、警察局合約終止案以及社會局和台智光爭議案5大塊，最後還有結論與建議。母約檢討部分分為和台智光簽母約前後，費率部分則分為簽母約前後及調查小組成立後來檢視。

至於警局備援系統共有中華電信股份有限公司、凱擘股份有限公司、中嘉數位股份有限公司和台通光電股份有限公司投標，秦慧珠表示，12月中旬審查決定，但不論最後是哪家，都要將需求、規範定清楚，包含共用或專用、頻寬是否對稱等，所有規格、價格計算都要透明且合理，並要求警局設防弊條款。

另，先前調查小組也認為母約應要訂定補充條款，秦慧珠說，未來要求政府網際服務網（TGSN）都要全部確實打93折，母約也要概述專用規格，至於詳細每個局處的規格有所不同，則在子約敘明。