談到富含維生素C的水果，很多人先想到的是檸檬、奇異果，但事實超乎你我的想像。農糧署表示，芭樂富含維生素C，每100克珍珠芭樂果肉，含有193毫克維生素C，是奇異果2倍、檸檬6倍，要選好吃的芭樂，建議別選果皮平滑的，而是要選表皮凹凸、有沉重感、色澤均勻有白霧感的芭樂。

農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」PO文指出，在台灣四季都有產芭樂，有珍珠芭樂、帝王芭樂、彩虹芭樂、水晶芭樂、珍翠等品種，其中珍珠芭樂是台灣最主要栽培的品種，佔了95%以上。

農糧署指出，每100克珍珠芭樂果肉，含有193毫克維生素C，超過奇異果2倍、檸檬6倍。不只如此，珍珠芭樂更有熱量低、水分多、纖維高等優點，是營養豐富的水果。

該如何挑選芭樂？農糧署建議，芭樂以表皮凹凸起伏明顯，有沉重感、果肉較密實、色澤均勻有白霧感為佳，而一般芭樂與紅心芭樂的熱量、纖維質、鈣質及鐵質含量無太大差別，不過，紅心芭樂的β-胡蘿蔔素、茄紅素等營養素，是比一般芭樂高出1倍。

營養師高敏敏曾在個人粉專整理出20款水果的維生素C含量排行，其中冠軍為紅心芭樂，每100公克含214.4毫克的維生素C，再來依序是珍珠芭樂、釋迦、龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、綠奇異果、草莓、西施蜜柚、楊桃、澳洲甜橙、白柚、荔枝、榴槤、文旦、柳橙。而檸檬為榜單上最後1名，每100公克僅含有34毫克維生素C。

高敏敏補充，維生素C為人體每日不可或缺之水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，必須由食物中攝取，不但可幫助美白，製造膠原蛋白還有抗壓的作用。若工作壓力大、飲食不均衡者，不妨可每天吃點芭樂來獲得。