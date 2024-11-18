民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見、前新竹市長高虹安被停職，民眾黨前立委、現任台中市府顧問蔡壁如18日指出，民眾黨需要找到自己的「延安」，代表重新出發的地方、學習如何從困境突破的方法，新竹是再出發的起點，並認為黃國昌是最適合的戰將。至於使用「延安」一詞被質疑是中共同路人，她解釋，是使用讓大家易理解的比喻。

蔡壁如18日上班前受訪表示，延安對中共來說是困境的突破點，現在的民眾黨和當年的共產黨很像，主席柯文哲從京華城案被追殺、高虹安市長被停職，百姓對民眾黨的信心和支持度處於低潮期，找到屬於民眾黨的「延安」有兩個意義，一是找到重新再出發的地方，一是學習如何在困境中找到突破的方法，新竹對民眾黨來說就是從困境再出發的地方，並認為黃國昌是最適合的戰將。

蔡壁如說，使用「延安」一詞，有人覺得用了中共的詞語，是模仿中共，被質疑是中共同路人，她只是提出讓大家容易理解的比喻。

蔡壁如昨也透過臉書提到，從歷史中學到3件事為民眾黨找到重新站起來的方法，包括一、發展組織，在全台建立更健全的地方黨部助民眾黨真正扎根，聽到地方聲音；二、培養人才讓更多問政菁英有機會代表民眾黨參選，讓民眾看到希望；三、專注治理與改革，提出更貼近民眾需求的政策，解決基層最關心的問題，爭取更多支持，像過去民進黨推動地方改革一樣，民眾黨也要成為人民的希望。

她表示，民眾黨雖還是小黨，但有謙卑的態度，願意學習所有政黨的優點，不管是民進黨的基層經營、國民黨過去的組織動員，甚至是對岸共產黨在最困難時期的自我重建能力，民眾黨都可以借鏡。一如1992年民主進步黨徵召前民進黨主席黃信介以「元帥東征」為口號，前往花蓮縣參戰第2屆立委選舉。重點是，民眾黨要用這些經驗來為台灣人民服務，而不是用來鞏固權力或對抗民眾。