新竹市文化局轄下有多個委外經營的藝文場館，但經營不善、長年虧損，據審計室最新統計，有場館一年虧損最高達770萬，民進黨市議員劉康彥18日質詢時要求代理市長邱臣遠應主動介入輔導；邱臣遠則表示，市府會逐一盤點找出各場館虧損的原因，研議改善方針。

劉康彥表示，截至去年底，文化局透過促參委外的藝文場館計有：新竹市玻璃工坊、李克承博士與辛志平校長故居、南大路警察宿舍、新竹州警務部部長官舍、鐵道藝術村及將軍村等6案，但111年度只有辛志平和李克承故居有盈餘，其餘5案通通虧損，虧損金額介於154萬餘元至770萬餘元之間，甚至有1案的實際營收連當初「投資計畫書」的預計收入1成都不到。

劉康彥擔心，未來「再造歷史現場計畫」下的「新竹市日本海軍第六燃料廠」和「新竹市少年刑務所官舍群」會重蹈覆轍，盼文化局招商前一定要先想清楚市場與定位，找到最合適的業者。

他指出，活化古蹟或歷史建築確實不容易，但也不乏成功案例，不過新竹市虧損的情況太嚴重，建議邱臣遠檢視共通性與個別性的經營困境，主動給予業者營運建議。

劉康彥強調，這些委外經營的藝文場館，文化局每年還編列超過2000萬元維護，都是市民納稅錢，若砸大錢整修、維管，最終卻淪為乏人問津的「蚊子館」，表示市府的文化政策必須要深刻檢討。

文化局則指出，後續將協助及督導履約廠商營運，並定期審查營運廠商財務狀況，以及透過營運績效評估會議，提供營運品質建議，提升營運績效。

另，市府也將透過官方LINE帳號、文化局粉專等多元管道進行活動推廣，並針對策展論述分享及展出藝術家作品介紹等方式，加強宣傳各館主題活動。另外，各場館將爭取相關中央政府補助。