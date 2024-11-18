高雄有民眾到楠梓區某漢堡店購買餐點，卻發現奶茶杯內有異物，撕開封膜驚見一整支「生鏽美工刀」，讓他直呼這也太噁！他將畫面拍照PO網，有網友表示「你的胃還好嗎」、「真的太誇張」，高市衛生局今日上午前往稽查，並表示，倘查證屬實將依食品安全衛生管理法，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

喝奶茶竟喝到美工刀！高雄有民眾表示，他在楠梓區某漢堡店買餐點，發現鮮奶茶杯內竟然有一整支「生鏽美工刀」，他哭笑不得表示「買一送一好康哪裡找」，並指出喝到一半才發現，真的超級噁心。

漢堡店奶茶驚見整支「生鏽美工刀」，衛生局表示，倘查證屬實將依食品安全衛生管理法，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。（紀爰攝）

對此，衛生局今日上午接獲民眾反映後，隨即在9時45分派員前往該店稽查，經查業者已完成食品業者登錄、產品責任險，惟稽查當下鐵門關閉、無人應門，經電話聯繫業者無人接聽，復經衛生局於11時28分已與業者取得連繫，業者將到場配合查察。

衛生局說明，倘查證屬實將依食品安全衛生管理法第15條第1項第3款及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。