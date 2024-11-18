大陸一名湖北幼兒園黃老師，因教唱〈小小花園〉畫面爆紅，還被封為「挖呀挖老師」。去年結婚並升格當媽的她，依舊是外界關注的焦點。而網上近來流傳一段她在KTV裡飆唱陳奕迅和王菲經典歌曲《因為愛情》的影片，除歌聲被網友稱讚外，片中竟還有她與老公的婚紗照。

影片中，挖呀挖老師綁著招牌丸子頭，手握麥克風演唱《因為愛情》，而當她唱到一半時，影片下方畫面先是出現寶寶的照片，接著是她與老公親吻額頭、彼此擁抱的婚紗影像，看起來十分甜蜜。最後還有兩人過往出遊的點點滴滴，浪漫歌詞配上挖呀挖老師深情且甜美的嗓音，簡直是超級放閃、撒了一大波狗糧。

網上流傳一段挖呀挖老師在KTV裡飆唱陳奕迅和王菲經典歌曲《因為愛情》的影片。（圖／翻攝自IG）

影片曝光後，臉書累積39萬人點閱，IG也有1.7萬人次觀看，大批網友都稱讚老師不僅會教唱兒歌，歌聲竟然也這麼有魅力「老師真會唱，好好聽！」、「挖呀挖老師飆唱神曲！」、「再次戀愛了」。當中不免也有人忍不住笑虧，「唱歌還偷偷放閃」。

挖呀挖老師的抖音帳號「教音樂的花開富貴」中的自介顯示，她特別標註自己並「無海外社交平台」。（圖／抖音@教音樂的花開富貴）

不過，值得注意的是，流傳影片的帳號雖取名「音樂老師花開富貴」，頭貼也為挖呀挖老師的照片，且擁有3.6萬粉絲追蹤，但根據挖呀挖老師的抖音帳號「教音樂的花開富貴」中的自介顯示，她特別標註自己並「無海外社交平台」，更呼籲大家不要被騙，加上該帳號聯動的臉書中竟有台灣超商的線上賣場的連結，因此該帳號是否為本人經營仍有待查證。