富含蛋白質的雞蛋是許多人的早餐首選，但單吃1顆雞蛋，可能還無法滿足蛋白質需求量，國外營養師分享可在炒蛋中添加起司，如此一來蛋白質含量「翻倍」，還能富有飽足感，讓你充滿活力數小時。

美國國家廣播公司（NBC）節目《今日秀》（The Today Show）指出，專家建議多數成人每餐應攝取20至40公克蛋白質，1顆雞蛋提供6公克蛋白質、70卡熱量及健康脂肪。

該節目營養師苞爾（Joy Bauer）分享一道能讓蛋白質攝取量「翻倍」的高蛋白質早餐食譜，使用的食材是2顆雞蛋及1／4杯低脂茅屋起司（cottage cheese）。茅屋起司也是富含蛋白質的食品，每半杯含有12公克蛋白質。

苞爾在個人X帳號分享茅屋起司炒蛋的做法影片，她將這些食材加在一起，一共約可提供22公克蛋白質，「它會讓你維持活力數小時」。苞爾也建議可以額外添加菠菜、甜椒等蔬菜。

HIGH-PROTEIN SCRAMBLED EGGS 🍳💪 The easiest way to infuse more protein into your eggs = cottage cheese! This quick recipe delivers 22 grams protein! 💁🏻‍♀️ https://t.co/HB7QswRwVk pic.twitter.com/q5gZO0epUx — Joy Bauer (@joybauer) November 16, 2024

她說茅屋起司除了提供更多蛋白質，也可以讓原本只有2顆蛋的炒蛋變成「超大」一份，增添飽足感外，也富含維生素、礦物質及抗氧化物。