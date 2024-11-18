去年底至今年中旬的房市多頭，令不少人產生FOMO(錯失恐懼症)追價心態，亦使得雙貸族寫下新高，住商機構觀察聯徵中心最新數據，全台同時持有房貸、信貸的雙貸族人數，截至7月達37萬4871人，創歷年最高紀錄，同時較去年同期增加2萬2258人，年增幅達6.3%，也是歷年同期最高，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，雙貸族人數大增，主因仍是房價高漲，使得不少購屋人需經由信貸補上資金缺口，另外生活壓力下，亦有不少人會借信貸「度時機」。

據聯徵中心數據，全台7月雙貸族人數約近37.5萬人，平均每人房貸金額591.7萬元、平均每人信貸金額達106.1萬元，三項數據都是歷史最高紀錄，賴志昶分析，自3月宣布升息，6月央行再推出第六波信用管制措施，惟雙貸族人數與貸款金額仍持續創新高，主要原因有二，一是疫情以來房市多頭，全台房價高居不下，較不具資產實力的購屋人，僅能藉由信貸來補足頭期款；二是在通膨環境之下，房貸族群為平衡日常開銷，不得不增貸維持生活品質。

賴志昶補充，觀察歷年數據，雙貸族人數走勢與房市大盤相符，如2012年房價飆升且市場蓬勃，當時購屋熱潮延燒全台，讓雙貸族人數也成長至31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數長年保持20餘萬人，直到2020年歷經疫情後熱錢回台致使房市復甦，雙貸族也再突破30萬人大關，且漲幅持續高漲，至2023年雖稍有衰退，但該年度下半年因應新青安貸款風潮，雙貸族人數持續飆升，觀察歷月數據，至少從2023年5月起，雙貸族人數即持續刷新歷史最高紀錄至今。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，下半年面臨全球地緣政治影響，金融波動風險提高，加上央行陸續推出信用管制措施，房市前景較不明朗，此波房市多頭不少房貸族以房增貸，或是再借信貸放大操作槓桿，當遇股市下殺或房市翻轉將難以收拾，投資者應審慎評估，槓桿操作不可不慎。