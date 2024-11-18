美國總統當選人川普競選時揚言，要在24小時內結束俄烏戰爭。法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）稱，川普實際上正準備「烏克蘭的投降」。歐蘭德說，這將「讓烏克蘭人難以忍受」，同時也將是對歐洲的「羞辱」。

法廣和法新社報導，曾與川普短暫國際共事、打過交道的法國前國家元首，對J電台評論道，川普「所說的，即使是過分的話語，他也都會超過分去踐言」。

歐蘭德預測，在烏克蘭問題上，川普將停止幫助基輔，「這將造成實力不平衡的問題」。作為和平會議談判，川普將向俄羅斯總統普丁「讓出俄羅斯自2014年和2022年，侵略進攻烏克蘭以來所掠得的所有領土」。

歐蘭德還說，「然後川普也將對歐洲人說：剩下的事情取決於歐洲，如果歐洲認為有必要的話，那就由歐洲來保證烏克蘭的安全，且歐洲有責任幫助烏克蘭戰後重建。」

歐蘭德稱，簡而言之，「川普正準備的並非和平，而是烏克蘭的投降。」他警告說，「承認普丁以武力奪得的軍事利益，是違反國際法的，也將是嚴重的，甚至對烏克蘭人來說是難以忍受的，且會引發人們對俄羅斯在未來幾年，推動其他侵略進攻的擔憂。」

針對俄羅斯17日對烏克蘭能源網路的大規模襲擊，造成至少8死、約 20人受傷，歐蘭德表示，「這是俄羅斯給烏克蘭人下馬威，讓烏克蘭筋疲力盡和頹敗」。歐蘭德還分析說，這是普丁迫使烏克蘭在這場甚囂塵上的談判中讓步。

法新社引述歐蘭德強調，面對這一前景，歐洲，特別是法國和德國，必須保持團結，歐蘭德呼籲他的繼任者馬克宏，對即將在明年2月大選中選出的德國政府「採取強有力的姿態」。