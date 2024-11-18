中華隊三壘手潘傑楷在「台日大戰」，不僅在第一局發生失誤，導致先發投手陳柏清失分，打擊更是苦無建樹吞下2K。不過昨(17日)對戰澳洲，他不僅敲出2支安打，還率先打回中華隊首分，可以說是一吐怨氣。賽後更對著鏡頭撕爛「潘傑楷道歉表」，讓球迷直呼：「超帥的」！

潘傑楷昨天在台澳大戰中，鎮守三壘的他，不僅守備表現亮眼，還在首局就敲出長打，幫助球隊先馳得點，他當時直接在二壘壘包搥胸大吼，可見情緒相當亢奮，也讓中華隊氣勢為之大振。而他昨晚賽後受訪時，先是拿著寫有自己名字的道歉表合照，下一秒竟霸氣撕毀，直接丟進後方的垃圾桶裡，一吐對「台日大戰」的怨氣。

潘傑楷手撕道歉表！感謝球迷支持：給我的信心永遠超過我自己

潘傑楷指出表現不好就是再檢討，「沒有說過了就是過了，就是再檢討，然後今天再重新開始」。提到對日本隊時的守備表現：「對自己就是蠻緊張的啦，比完賽的時候也會去擔心說，可能會被球迷批評，但是看到的反而是球迷給我的鼓勵，讓我覺得很溫馨。」接著強調：「球迷相信我，所以我要更相信我自己，在那個時候心情的轉變，其實是球迷給我的。」此外，更感謝每次上場時，球迷都會給予他信心。

眼見潘傑楷難得霸氣的一面，球迷紛紛留言：「加油！能選上國家隊就是對你實力的肯定」、「遲一天的道歉野球」、「有得分原諒你了」、「楷楷沒有忘記生氣(誤)」、「老獅迷永遠支持你」。