臺灣機械工業同業公會齒輪製造業專業委員會應日本齒車工業會(JGMA)之邀，和大、中國砂輪及久大齒輪等30家齒輪業者近期首度到日本拜會，參訪菊地齒車等多家日本廠商，透過產業實質交流與互訪，增進彼此的認識及瞭解，以建立後續商業合作基礎，日本齒車工業會同意明年將再度來台訪問。

機械公會指出，台日齒輪產業交流緣起於久大齒輪總經理徐玉筠，擔任機械公會齒輪專委會會長以來，便積極構思如何協助齒輪同業廠商對外拓展，強化產業自身競爭力及商業發展，後經Gleason(格里森)台灣總經理梁書禮、日本格里森社長池垣多一郎的協助及引介下，與日本齒車工業會(JGMA)展開進一步的洽談及實質交流，雙方對於透過產業實質交流與互訪，增進彼此的認識及瞭解，以建立後續商業合作基礎與共創雙贏具有高度共識，因此雙方除組團相互參訪外，也同步研擬透過可公開情報共享等多元作法，創造更多實質商業效益，讓雙方交流再擴大且持續。

機械公會表示，去年11月時任日本齒車工業會會長植田昌克率團來台訪問，當時邀請機械公會齒輪製造業專業委員會會長徐玉筠也能組團前往日本參訪，機械公會齒輪專業委員會組團，計有久大齒輪、全宏齒輪、華宇精密、三隆齒輪、中國砂輪、超正齒輪、莊福齒輪、彰一齒輪、聰穎機械廠、永大精機、原億昌機械、旻成齒輪、和大工業、晶傑精機、優廉機器及漢瑞泰實業等30家廠商參與。

機械公會指稱，台灣齒輪業者這次參訪行程，分別出席齒輪加工設備大廠Gleason(格里森)晚宴、參觀日本國際工具機展(JIMTOF)，並參訪菊地歯車株式會社、日立NICO傳動設備株式會社大宮工廠、IWASATEC株式會社等當地齒輪製造廠商，同時與日本齒車工業會會員，像是TRP大阪精密機械、三橋齒輪等廠商進行餐敘與多邊交流。

徐玉筠表示，台日過往不管在技術或商業上都有很多淵緣及合作，仍以個別公司間的互動居多，因此希望透過以公協會(機械公會與日本齒車工業會)為基礎搭建合作平台，讓更多同業廠商可以參與且受惠，這是身為機械公會齒輪專委會會長的使命及高度，除感謝日方的支持外，同時同業先進的參與，讓此次參訪得以圓滿成功。

雙方也相約明年由日本組團來台灣再度交流，對台日雙方齒輪產業發展及交流深具意義，更展現彼此間的深厚情誼。