想要40坪大空間！ 可往台中這2區尋找

屋齡較新的房屋，設備相對齊全、新穎，深受不少購屋族群喜愛，即便預算有限，想要入手新古屋也並非不可能！永慶房產集團根據實價登錄資料統計，近一年七都屋齡10年以內且總價千萬元以下的電梯大樓十大熱銷行政區。其中，高雄楠梓區交易量最多；台中兩區居住空間大、性價比高。

新古屋電梯大樓千萬有找 這些行政區最有機會

觀察交易量前十名行政區，高雄就包辦5區，分別為楠梓、鳳山、橋頭、三民和仁武。尤其楠梓區以高達926件交易量拿下七都之冠。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，楠梓區有高雄捷運紅線行經，且受惠於科技S廊帶議題及台積電設廠利多，帶動區域內各項機能發展，也進一步推升了購屋需求。楠梓區目前房價仍相對親民，總價約800多萬元就有機會買到屋齡10年以內2房至3房的電梯大樓，以相對輕的負擔就能擁有寬敞、新穎的居住空間，對於預算有限，但同時又渴望擁有新古屋的民眾，是個相當經濟實惠的選擇。

位居第二名為新北的淡水區，交易量高達768件，也是雙北市唯一上榜的行政區。陳金萍表示，淡水區擁有捷運、輕軌，未來還有淡江大橋和淡北道路，交通建設逐漸到位；此外，生活機能逐步成熟，且在雙北市中屬於房價較為親民的區域，成為不少首購族群的購屋天堂。以千萬元預算，仍有機會購入屋齡10年以下且面積逾30坪的新古屋電梯大樓，當中以淡水新市鎮等區域的交易尤為活絡。

千萬元內買40坪大空間新古屋 台中2區CP值高

從坪數方面觀察，同樣以千萬內預算購得屋齡10年以下電梯大樓，台中市的梧棲區、清水區能買到較大的居住空間。陳金萍指出，梧棲區和清水區都位在台中的海線地區，受惠於台中市政府積極推動台中港2.0計畫，串聯海線生活圈，吸引不少產業進駐，並且未來將有捷運藍線行經，也進一步提升區域的發展潛力，也讓海線地區逐漸受矚目。

陳金萍表示，梧棲區和清水區房價相對親民，想以總價約800萬元左右預算，入手坪數近40坪的新古屋電梯大樓，尤其可往台中港新市鎮特區尋找，適合有較大居住空間需求的民眾入主。

表、七都屋齡10年內總價千萬以下大樓住宅交易熱區

資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。 篩選條件： 1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。 2.建物型態：住宅大樓、華廈。 3.主要用途：住家用、住工用、住商用、住辦用、住商辦用、其他登記事項。 4.排除樓層一樓與親友交易之成交資料。 5.篩選屋齡10年以內、總價1000萬以下之成交資料。 6.篩選交易量前十名行政區。 註: 1.實價登錄資料自2023年9月至2024年8月。
資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。 篩選條件： 1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。 2.建物型態：住宅大樓、華廈。 3.主要用途：住家用、住工用、住商用、住辦用、住商辦用、其他登記事項。 4.排除樓層一樓與親友交易之成交資料。 5.篩選屋齡10年以內、總價1000萬以下之成交資料。 6.篩選交易量前十名行政區。 註: 1.實價登錄資料自2023年9月至2024年8月。

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