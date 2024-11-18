中華隊昨（17）日晚以11：3擊敗澳洲隊，晉級世界棒球12強賽4強，將前進日本東京參加複賽；特別的是，知名網紅「台南Josh」同步在YouTube進行的無畫面直播，影片觀看次數竟突破百萬，讓網友們直呼「這直播火力也太猛」、下次要不要挑戰2300萬人次？更有球迷對於先前「看走眼」認錯，喊「中華隊對不起」。

此次12強賽，中華隊被預賽被排在B組，對手包括日韓、古巴等強隊；但中華隊成軍之初未被外界看好，有部分職棒好手也沒參與；沒想到中華隊首戰對韓國就炸裂，單局二轟還包括一支滿貫全壘打帶動觀賽熱潮；除台北大巨蛋的「中華隊主場」 吸引爆棚球迷，在家看電視、或在各公共場所看大螢幕轉播的觀眾也非常多。而昨天的晉級4強關鍵戰，中華隊更以11：3擊敗澳洲，林立和吉力吉撈·鞏冠更各打出3分砲全壘打，強大火力是12強戰高潮，最終順利晉級。

知名棒球評論網紅「台南Josh」在12強開賽以來就進行中華隊比賽直播，限於版權因素並無畫面，只是口頭播報並即時和網友互動聊天，球迷卻也很捧場；他昨天中華隊對戰澳洲隊的直播片，因至為關鍵且中華隊愈打愈好，比賽結束後至今天下午1點，該影片「觀看」次數已達108萬次，讓網友也十分震驚。

許多粉絲留言表示，「Josh這直播火力也太猛，下一集直播人數能挑戰2300萬人嗎」、「你一個頻道就有大巨蛋的人數了，這也太可怕」、「直播流量真高，實在太猛」、「我要道歉，中華隊對不起，賽前完全不看好你們」、「原來台灣YouTuber做無比賽畫面的棒球直播也能破百萬觀看次數，真是從來沒想到過的奇觀」。