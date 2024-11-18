雲林縣政府關注弱勢家戶生活狀況，去年啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，至目前已完成95戶修繕，98戶規畫中，雲林縣長張麗善18日前往四湖鄉關心2家戶修繕情形，76歲吳阿公、96歲呂阿嬤開心表示屋頂經常漏水，修繕後下雨天不用再睡客廳、用臉盆接水。

雲林縣政府「防寒、防餓雙B服務計畫」，主要是透過普查，找出潛在且急需資源的獨居老人與弱勢家戶，提供即時性屋舍修繕、飲食與保暖等資源，讓更多人擁有更好的屋舍與食物（Better Housing ＆ Better Food），建構具全面性與即時性的獨居長者及弱勢家戶關懷服務機制。

76歲吳阿公的房子已有40餘年歷史，1986年韋恩颱風造成屋頂破損，一直沒有修復，每次颱風或豪大雨來襲臥室就漏水，只能睡客廳或汽車內。96歲呂阿嬤住處屋頂年久失修，下雨就用臉盆接水，地面潮溼讓阿嬤多次滑倒。兩人表示很感謝縣府的用心，改善他們的生活品質。

張麗善說，經普查，縣內65歲以上獨居長者共2020人，物資需求590件，已透過實物銀行進行物資服務。住屋修繕需求193件，已完成95件，完成比率49.22％，其中包含縣社會處媒合義工團家屋重建7件，感謝台灣心義工團、希望義工團、台灣寶島行善義工團、伊甸基金會、品心文教關懷協會、同濟會等愛心團體共襄盛舉。

張麗善指出，「防寒、防餓雙B服務計畫」是全台創舉，以修繕門窗、屋頂為主，面對極端氣候，天氣溫差愈來愈大，根據研究，室內每降低1度，猝死率就會增加3至5％，獨居長者無人在旁隨時關照，所以一定要盡速保障弱勢民眾的基本居住品質，藉由公、私部門協力，讓雲林充滿溫暖關懷，打造幸福有愛城市。