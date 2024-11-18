前主播、政治人物璩美鳳，去年10月指稱時任遠東航空高層鄭晴文倒行逆施，侵害遠航1000多名員工權益，鄭自訴妨害名譽，璩美鳳始終否認犯罪，庭後被媒體問及遭民眾黨主席柯文哲摸手一事，璩美鳳表示，若如蔡壁如所說的醫療行為，那地點在媒體辦公室，是否違反相關規定。

鄭晴文委由律師自訴妨害名譽罪，指璩美鳳在某媒體刊登的文字，貪瀆全公司公款的奸臣鄭晴文、遠東航空叛徒奸臣鄭晴文，張綱維董事長指出，一手遮天的財務長鄭晴文，已經在遠航倒行逆施多年，嚴重侵犯所有遠航將近1000多名員工的權益，打擊遠航為台灣延伸國際發展實力的契機。

自訴代理人更指，璩美鳳在報導提及其子位居國安局之要職，利用公職背景，來對遠航進行一系列背信、侵占等罪嫌，對遠航出此毒手，使公司陷入困境。自訴代理人指報導不實，控告璩美鳳妨害名譽。璩美鳳表示，刊登的文字有經過查證，並無不實，否認涉犯妨害名譽罪，

另外璩美鳳日前指出2022年遭柯文哲摸手，前立委蔡壁如指柯所為是醫療行為，璩美鳳庭後回應，在媒體辦公室內，顯然並不是醫療行為，若真如蔡壁如所說，是否有違反相關規定。