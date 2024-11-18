川普重返白宮。（圖／美聯社）

川普確定重返白宮，由於他在競選期間曾喊話要台灣繳保護費，更批台灣偷走美國晶片製造業等言論，讓不少台灣人憂心美台未來關係、怕川普為利益出賣台灣。前川普國安顧問John Bolton（波頓）近日接受Youtube頻道《范琪斐的美國時間》專訪時分析，如果川普看到一筆讓他看似精明、百世流芳的交易，那他就會做這種事，更坦言「我覺得他什麼都會賣」。

波頓在2005、2006年擔任美國駐聯合國大使、2018年4月到2019年9月擔任川普時期的國安顧問，後來跟川普鬧翻，屢次批評他的所作所為。波頓2020年曾在其出版的書中提到，川普並不在意台灣，以一枝筆的筆尖形容說「這是台灣」，然後指著白宮內大型辦公桌說「這是中國」，一度引起各界關注。如今川普再度當選，波頓近日重提當時情境分析，他聽到這番話時認為，川普想暗示的是，「與中國相比，台灣並不重要，美中關係比台灣重要得多，但這是他在第一任內的事情，他說台灣偷美國半導體的生意，但我們知道當年張忠謀離開德州儀器是因為那邊的人對晶片不感興趣，後來在台灣看到半導體的優勢」。因此他認為，這只是再一次證明川普對世界的了解不足。

不過，川普近日宣稱「台灣將從美國購買更多軍武」，波頓則認為「是件好事」，台灣在美國的國會和行政部門都有支持，例如盧比歐擔任國務卿、國家安全顧問為麥可華茲，都是強力支持台灣的人，「川普就是川普，沒有框架、難以預測，從他看來，必須不斷提醒他，台灣對美國以及東亞的重要性」。他並認為， 中國大陸領導人習近平對川普的表態，對未來局勢將有重大影響。

至於國務卿和安全顧問會有多少發揮空間？波頓坦言，這很難說，很多國安職位是川普選舉後迅速公布，有些任命主要涉及移民、美墨邊境問題，但這次是國安領域對他來說是個重點，這和第一任不太一樣，覺得這意味著川普可能會比以前更關心這些議題，但這是基於華府運作得常理推測，而川普一向不按牌理出牌。因此觀察其他國家安全領域的任命非常重要，包含國防部、情報單位、財政部，甚至副首長的任命，即使是副職或第三層官員也能發揮重要影響力。

面對川普競選活動中不斷提到台灣必須為國安付更多錢，這是認真嗎？又有多認真？波頓分析，川普基本上不夠了解集體防禦聯盟，不僅北約，也不懂雙邊防禦協定，以北約為例，他覺得美國在保護歐洲，他不明白從國際關係角度，北約對美國來說是好的聯盟，從盟友中獲益、提升國家安全，盟友的安全同時受保障。但川普認為美國做了所有的事，歐洲拿走所有好處，波頓說道，「我推測川普對台灣的理解也是類似：我們保護台灣，卻什麼也得不到，而台灣也不付錢，這讓台灣看起來成為和歐洲、日本、南韓、澳洲一樣的『夥伴』」。

因此波頓認為，明明體系運作良好，川普卻用大錯特錯的看法去解讀，全因川普不懂聯盟的概念，這就是為何有人說他是「交易型」的政治人物，畢竟國際關係跟當建商不一樣，一個有效的聯盟必須基於長期承諾，但川普就是不能理解這點。

節目主持人范琪斐詢問，台灣經常問的問題，既然川普是個商人，凡事都有價格，那是不是價格合適就會把台灣賣給中國？波頓解析，如果川普看到一筆讓他看似精明、百世流芳的交易，那他就會做這種事，「我覺得他什麼都會賣，如果這會讓他受到關注」一如將在烏克蘭看到的情況，尤其他幾個任命的人，似乎並不太重視烏克蘭的安全，「而北京一定會非常仔細觀察烏克蘭的狀況，如果美國不會試圖阻止俄羅斯的侵略，那美國也不太可能在東海或南海的阻止侵略行為，我對此非常憂慮，但這不代表事情無可避免，台灣在華盛頓外交一直以來都很成功，在國會中也取得不錯的成效，如果台灣該動員起來闡述自身立場」。

波頓並表示，金額多少取決於台灣的談判能力，但他不會對與川普的任何協議太有信心，但要注意到近期華府某些圈子有一種「台灣是便車仔」的聲音，認為美國即使在戰略模糊的曖昧之下，在大多數情況下仍願意援助協防台灣的姿態，讓台灣產生了一種錯誤的安全感；儘管他認為台灣人非常清楚威脅所在並且決心抵抗，但在華盛頓這種聲音依然存在。

波頓接著表示，儘管前總統蔡英文、總統賴清德兩位過去的作為有助消除這種看法，但他認為台灣的確還可以做更多，例如增加武器庫存、供應。事實是蘇聯解體和冷戰結束後，很多全球民主國家在國防上長期投入不足，總有人覺得國際政治風險已經消失，但回頭看來顯然大錯特錯，都得調整，所以台灣不該視國防預算為負擔。