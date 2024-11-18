高雄市長陳其邁（左3）、代天宮董事長王再福（左2）等人一起揭匾。（郭良傑攝）

高雄市長陳其邁（前左3）、立委黃捷（前左4）、代天宮董事長王再福（前左2）一起上香祈福。（郭良傑攝）

陳其邁贈「神威廣佑」匾額給代天宮。（郭良傑攝）

陳其邁完成贈匾揭匾儀式後，與代天宮人員一起喊讚。（郭良傑攝）

被列為國家文化資產的高雄市哈瑪星代天宮，今（18）日舉行池府千歲聖誕慶典及市長陳其邁祝壽贈匾揭匾儀式，陳其邁致詞指出，哈瑪星是高雄市最早發跡的地方，代天宮現址是以前高雄市役所，就是後來高雄市政府的所在地，要選高雄市長的人都要來拜拜，選舉沒來都會落選，不知道未來要選市長的候選人來拜了沒有，歡迎市民朋友常來哈瑪星，來一趟歷史文化之旅。

陳其邁被問到有關2026市長選舉民進黨提名，有市議員自辦民調的結果，他表示，這個結果他不評論，首先市民還是比較期待候選人能夠提出比較具體的政見，第二當然是替高雄講話，立委在國會表現，是市民最關心的，尤其是財劃法在立法院，他也拜託高雄市籍立委要幫高雄講話，不然國民黨的版本對高雄市政府、對高雄不利不公平，希望要選市長的人有聽到這段話。

另對於鳳山有人發動要罷免許智傑一事，陳其邁表示，這應該要問立委黃捷比較有經驗，許智傑在立法院為高雄發聲，在國會表現也非常好，但是選舉罷免權是國民基本權利，這個我們尊重。

哈瑪星代天宮供奉的五府千歲，建廟75年，歷經5年，今年9月才耗資1億多元，完成重建工程，廟中的石雕、壁畫、樑柱、剪黏、木雕、畫像、雕塑等都是出自早年台灣名家之手，被高雄市文化局列為國家文化資產。今日適逢該廟供奉的池府千歲聖誕，陳其邁贈送「神威廣佑」匾額賀壽，也親自到場與立委黃捷、市議員李喬如、簡煥宗、代天宮董事長王再福、常務監事蔡定邦等人一起揭匾。

陳其邁揭匾後指出，代天宮現址以前是高雄市役所，就是高雄市政府所在地，歷經廟方100年的努力，漁民賣魚肚賺錢來興建蓋代天宮，所以代天宮的別稱叫「魚肚廟」，供奉五府千歲、池府千歲、清水祖師等，駐駕在哈瑪星，也福澤廣被，保佑漁民出海打魚、國泰民安。經過五年的重建，廟中的石雕、書法、彩繪、樑柱等，都是國寶級的作品。

陳其邁表示，代天宮旁邊的小吃，也是觀光客到哈瑪星必訪之地，串聯附近的高雄港火車站，現在成為鐵道故事館及及周遭的愛國婦人館、武德殿、鼓山魚市場等景點，希望市民朋友有空到高雄這個最早發跡的地方走走逛逛，來了解高雄的前世今生，也請市民朋友來代天宮拜拜，很靈驗，選舉沒來都會落選，不知道未來的市長候選人來拜了沒有。