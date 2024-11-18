遠傳作為台灣電信業中唯一的微軟授權解決方案合作夥伴（LSP），以四大AI戰略運用Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Copilot for Security與Azure OpenAI服務，對內推動生成式AI的部署和應用，並通過高階經理人率先學習和大量使用Microsoft 365 Copilot，鼓勵客服、業務、行銷、人資、財務、法務等部門的同仁發掘可利用AI解決痛點的場景，結合微軟Power Platform低程式碼/無程式碼（Low-code/No-code）開發工具，落實「全民AI」的策略，實現「白領賦能」。對外，遠傳結合自身實踐經驗，積極協助不同產業客戶善用AI轉型升級，提升營運效能，帶來嶄新的商業價值。

除了分享導入Microsoft 365 Copilot的經驗，遠傳還與台灣微軟合作舉辦台灣首場Copilot實作體驗營，協助集團企業的高階主管將AI更深度融入日常工作中，從繁瑣的文件和會議中釋放人力，節省時間並提升工作品質。遠傳內部從高階經理人開始使用Microsoft 365 Copilot，逐步擴展到基層員工，並設計了一系列教育訓練。根據遠傳內部效能評估調查，75%的使用者認為Copilot有助於提升生產力，85%的使用者則認為Copilot提升了工作成果的品質。應用程式方面，對效率提升最顯著的前三名應用為Business Chat、Copilot in Teams和Copilot in Outlook，為公司內部提供了安全可靠的ChatGPT，幫助在Teams會議中精確回顧內容、掌握重點，並在Outlook中輕鬆撰寫郵件與智慧回覆。

遠傳與亞東醫院除了長期合作於5G遠距診療外，還攜手微軟推動醫療數位轉型，以科技賦能解決醫護人力短缺的問題。遠傳協助亞東醫院全面導入Microsoft Office 365及Power Platform開發工具，並建立分層種子訓練機制。亞東醫院借助遠傳的豐富經驗，成功舉辦了第一屆院內跨部門協同合作的Hackathon，歷時四個月，共有53組團隊參賽，完成31個應用程式。其中的優秀成果已擴大至全院使用，涵蓋員工行動化系統、醫療、護理、行政流程等創新應用，提升了工作效率並推動了組織成長。未來，遠傳將持續攜手集團企業，探索生成式AI為各行各業帶來的無限可能，致力成為企業實現AI轉型的最佳夥伴。