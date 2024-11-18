北韓領導人金正恩說，北韓將不受限地加強核武，全力完成戰爭準備。

北韓官媒《朝中社》18日報導，北韓人民軍第四次營長、營政治指導員大會於14至15日在平壤舉行，金正恩15日下午出席大會、發表談話時，作出如上表述。

金正恩說，核武力強化路線早就成為北韓不可逆轉的政策。在目前形勢下，完成戰爭準備是刻不容緩的任務。

北韓時隔10年再次舉行這項大會，北韓已故領導人金日成和金正日分別出席1953年的第一次大會和2006年的第二次大會。

金正恩在大會上說，應該將「美國和西方國家以烏克蘭為突擊隊展開的與俄羅斯的戰爭」，視為一場增加實戰經驗、擴大軍事介入範圍的戰爭。但金正恩沒有提及朝軍援俄參戰一事。

金正恩批評韓美日軍事合作，是威脅和平與穩定的重大因素，美國主導的軍事同盟覆蓋範圍，擴大到歐洲和亞太地區等。他說，發生情況時，美國與追隨勢力的軍隊打著北約等軍事同盟的旗幟，出現在朝鮮半島地區也不足為奇。

金正恩譴責美國持續對烏克蘭和以色列提供軍事援助，導致戰爭持續，更多的國家捲入其中，國際緊張局勢加劇。

《韓聯社》稱，這是金正恩在美國總統選舉結束後首次譴責美國。