彰化縣花壇鄉文德社區土地公溪附近，在早期原有一隧道，以往糖鐵五分車常穿越其中，大葉大學師生訪談在地耆老，歷經3個月時間，將早期五分車通過隧道的畫面彩繪下來，成為社區打卡新亮點，也讓今年78歲的廖桂村回想起，小時侯在五分車經過白沙坑隧道時，和玩伴偷抽車上甘蔗的童年記憶。

白沙坑五分車3D立體彩繪牆完成，大葉大學觀休系副教授林淑芬（左一）和文德社區民眾一起在新地標前開心拍照合影。（大葉大學提供／葉靜美彰化傳真）

大葉大學觀光休閒學系副教授林淑芬帶領系上蘇家聖、蔡卓芸、林佩蓁和造藝系何善盈、陳煒皓、張書銘、張嘉良、蘇芳于等多位同學，花了3個月時間，創作白沙坑糖鐵五分車地景彩繪牆，五分車運送甘蔗過白沙坑隧道畫面躍然其上。

大葉大學同學與彩繪師一起施作木製鐵軌。（大葉大學提供／葉靜美彰化傳真）

白沙坑隧道以往是糖鐵五分車行經之地，現已拆除，彩繪牆創作從7月中旬開始，林淑芬表示，設計前曾訪問多位文德社區耆老，尋問他們兒時回憶中印象最深刻的記憶，其中五分車糖鐵隧道是最具當地特色的意象，經過多次開會，進行地方文化地景地貌評估及設計理念討論，並獲得文德村長林凱意等人的支持協助，完成糖鐵五分車地景彩繪牆的創作。

地方耆老廖桂村說，在看到這幅地景創作時，童年印象深刻的記憶，也鮮活的浮現眼前，他說，小時侯物資缺乏，加上小孩子比較調皮，每當運送甘蔗的糖廠五分車經過白沙坑隧道時，都會和玩伴偷抽五分車上的甘蔗。

文德村村長林凱意表示，這幅糖鐵隧道3D地景彩繪牆是社區新的拍照打卡點，對於社區歷史、文化傳承、凝聚居民的向心力有很大的幫助，未來希望可以帶動社區一日小旅行，促進地方繁榮發展。