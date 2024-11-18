家扶基金會今年6月起針對逾千位20歲前生育的女性進行調查，發現近7成學歷在國中以下，近5成生育後選擇就業、多數沒有原生家庭支援，更有情緒困擾、親職教育需求，呼籲社會友善對待未成年生育少女，保障她們教育、健康、就業等權利。

家扶基金會針對1245位20歲前生育的女性進行調查，18日公布結果顯示，69.78％未成年生育少女學歷在國中以下，懷孕期間至生育後1年內僅15.29％選擇繼續就學。

調查指出，目前僅27.59％未成年生育少女獲得原生家庭經濟支持，生育後選擇就業支應照護與生活開銷的比例高達49.82％，遠高去年全國15歲19歲約8.99％的勞動參與率。

調查也發現，未成年生育少女28.57％有情緒心理困擾，且44.30％有親職教育需求。

家扶基金會表示，目前30歲、養育13歲兒子的小南，原本計畫生產後回學校完成學業，卻因為要獨自擔起家計與照顧責任，至今未能重返校園；元元17歲懷孕後為扛生計，即便有9個月身孕仍投入職場，但因為服務業要穿制服很顯肚子，只好穿厚衣服掩蓋、去搬磚；恩恩16歲產後1個月從事房務工作，但因身體未恢復、腰痛難耐只好離職，亦曾面臨學歷不足，求職碰壁的狀況，更曾一月一聘在各工廠做技術員臨時工，不斷轉換職場。

家扶基金會執行長周大堯說，未成年生育少女面臨生養抉擇已是一大難題，規畫子女教養或個人生涯發展，對擔起母親角色的孩子而言，每一步都是莫大的人生挑戰。

他表示，扶助資源雖能緩解經濟困境或在陪伴兒少照顧新生命的過程中給予必要協助，但若社會能友善對待特殊情境與需求的未成年生育少女，獲得教育、健康、福利保障、就業工作等各項權利得以維護和順利發展，將助母子穩步共度挑戰。

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