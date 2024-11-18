原預計今年底改裝完工並轉型的台鐵新竹站前「晶品城」，如今仍大門深鎖如空城，民進黨新竹市議員劉康彥18質詢時表示，市府對業者督導不力，嚴重損及市民使用公共空間的權益，也顯示市府根本無心活化舊城；代理市長邱臣遠則表示，市府會持續追蹤、加強推動活化及督導轉型。

民進黨新竹市議員劉康彥18質詢時表示，市府對晶品城委外廠商督導不力，嚴重損及市民使用公共空間的權益，如今仍如空城，影響舊城活化腳步。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

劉康彥指出，今年3月，他揭露晶品城打算轉做長照，網路也盛傳將關門歇業，才迫使市府出面解釋，承認已審查變更使用許可，同意業者從原本的商場改經營長照機構，業者也對外聲明，強調轉型是必要之路，將閉館改裝，預計今年底前完工，但如今卻是一場空。

他說，這是市府的BOT案，新業者無視契約在先，限時舊攤商捲鋪蓋走人，大家擔心血本無歸，但市府態度冷血，稱爭議均由業者負責，要1個拒絕遵守契約的業者依契約處理，根本是荒謬、鬧劇。

劉康彥表示，市府當初透過新聞稿，要求他「勿用片面資訊否定BOT專業委託精神，並讓願意真正投入新竹市發展的廠商能有信心，期盼轉型後能重新帶動周邊發展及興盛。」，形同替新業者背書，但如今晶品城除停車功能，整棟大樓依舊荒廢在原址，試問市府，業者的專業何在？何時才能迎來周邊發展及興盛？

劉康彥也援引民眾黨主席柯文哲因「京華城案」疑似涉貪遭收押，並牽連相干前北市府局處長為例，公開提醒市府基層，日後無論是審查晶品城或其他個案，一定要堅持專業、保護自己，不要成為可割可棄的犧牲品，更不能淪為共犯集團。

針對「晶品城」的轉型再出發，新竹市代理市長邱臣遠表示，市府會持續追蹤、加強推動活化及督導轉型。（陳育賢攝）

代理市長邱臣遠表示，晶品位處舊城中心重要位置，也是台鐵站前門面，以他個人認為，舊城商圈的活化，如市府在護城河周邊推出的新竹微光集的市集，這樣的文創活動就非常適合，晶品城未來經營的屬性，還是要以市民需求與商圈的特性來招商，他建議朝消費與族群導向的目標來規畫會比較好。

此外，市府的態度絕對希望晶品城盡快轉型成功，廠商內部包括經營路線的選擇與相關法律的問題都已告一段落，後續市府會持續追蹤、加強推動及督導晶品城活化與恢復經營。