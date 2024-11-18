家裡放一些常用藥以備不時之需，是許多人的習慣，但應定時檢查藥品有無過期、外觀有無毀損等。一名網友抱怨，他爸爸身為糖尿病患者，卻毫無警覺，日前竟然在傷口上塗抹一條過期10年的藥膏，把原PO氣得半死。

「這個家都沒有具備生活常識的正常人」，原PO在Threads表示，父親患有糖尿病，近日他回家時看見父親腳上有2個傷口，好幾天了無法癒合，不論怎麼勸都不去看醫生，甚至不顧勸阻，自己在傷口上噴不知道哪來的藥水，或塗抹過期10年的藥膏。

貼文一出引發熱議，網友建議勸爸爸好好去看醫生，「糖尿病真的不要鬧欸，嚴重要截肢」、「我阿嬤糖尿病，今年腳指一個小傷口，碰水、亂擦藥，最後傷口潰爛引發敗血症，4個月就走了」、「放這麼久，藥都污染了吧」。

衛福部食藥署提醒，藥品皆具有一定保存期限，過期藥品除了藥效下降，也可能有變質的安全性疑慮。一旦使用這類遭污染的藥物，細菌可能隨藥物進入人體，造成感染。