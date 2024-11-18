「穿衣服乳頭就很凸，兒子戳會有感覺」花蓮一名中年男子因右側乳房明顯較大困擾多年，到醫院檢查發現是男性女乳症，經單孔內視鏡微創手術切除80公克乳腺，目前恢復良好。醫師表示，健康成年男性女乳症盛行率約30％，嚴重外觀會出現乳頭、乳暈下垂到低於胸下緣線等，可透過手術切除。

花蓮慈濟醫院乳房外科醫師吳柏鋼指出，該名男子多年前曾做過左側女乳症治療手術，但右側乳房近幾年明顯腫大，直徑已大到8至9公分，經檢查診斷為男性女乳症第二級。

花蓮一名中年男子因右側乳房明顯較大困擾多年，到醫院檢查發現是男性女乳症，經手術切除乳腺後，目前恢復良好，也解決他多年以來的尷尬困擾。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

吳柏鋼表示，從男子病史研判他可能在青少年時期曾有生理性男性女乳症，後來罹患慢性腎臟病的病理性因素，以及治療用藥加重體內雌激素表現，造成體內雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙失衡，雖然先建議服用男性賀爾蒙治療，但過一段時間患者仍決定手術治療。

花蓮一名中年男子因右側乳房明顯較大困擾多年，到醫院檢查發現是男性女乳症，經單孔內視鏡微創手術切除80公克乳腺，目前恢復良好。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

男子經吳柏鋼與醫療團隊評估症狀後，採單孔內視鏡微創手術切除80公克乳腺，目前恢復良好，回診時傷口僅剩一條不明線狀。

吳柏鋼表示，單孔內視鏡微創手術是乳癌切除手術慣用技巧，男性女乳症切除術式跟乳癌切除幾乎相同，以這位病人為例，先在右側開3公分傷口，注入二氧化碳後撐開，再以器械進入切除腫大乳腺即可，不過因脂肪層與乳腺間界線不明顯，因此吳柏鋼與醫療團隊在術前先以超音波定位乳腺邊緣、染色，以利手術時可避免切除過多正常組織，且手術在定位後不到2小時就完成了。

吳柏鋼表示，健康成年男性中，男性女乳症盛行率約30％，可在理學檢查時觸摸到乳房組織，近期就有3位病人求診，其中1位淋巴癌患者是男性女乳症第一級，疑似服用標靶藥物刺激女性荷爾蒙出現女乳症病兆，導致兩邊乳頭、乳暈凸出來。

他說，男性女乳症如果嚴重到第四級，外觀會出現乳頭、乳暈下垂到低於胸下緣線，第三級則是與胸下緣線一樣高；至於治療，青少年期藥物治療9成有效，成人則可透過手術切除，且乳腺切掉就沒有復發問題，但若以藥物治療將來可能還會因其他原因再發生。