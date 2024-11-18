台灣基進18日派員前往台灣高檢署，告發國民黨立法委員翁曉玲欲修法刪除「吳斯懷條款」，涉違國家安全法。對此翁曉玲也正面對決，基進黨的黨綱已經構成違憲政黨，內政部應了解台灣基進設立的目的及行為，是否已違反政黨法等相關規定。不過翁曉玲也於今日表示，她將暫緩提案修正兩岸人民關係條例，不把戰場放在這個議題上面。

翁曉玲日前提案修正兩岸人民關係條例，刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9條之3、第91條條文，關於退將赴中國參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，引發爭議。今日遭到台灣基進法告發。

翁曉玲今強調，台灣基進的主要目標就是要消滅中華民國、打倒國民黨，其本身的行為就是要破壞中華民國的存在，內政部應比照偵辦統促黨的作為，去了解台灣基進設立的目的及行為，是否已違反中華民國憲法及政黨法的相關規定。

國民黨立院黨團書記長林思銘強調，每個政黨基於憲法架構下，都有堅持自己言論自由、思想自由的基本權益，「如果說連基本權利，言論自由、思想自由表達，都要講說違反國安法，台灣何時變成專制獨裁國家？」基進黨動輒對立委行使職權、修法來提告，就是「反民主」表現。

中午翁曉玲接受專訪時再表示，國民黨尊重所有委員的提案權，她當初提這個法案是站在台灣需要言論自由、思想自由的保障。法條已經嚴重侵犯了人民自由，處罰規定超不合理，把終身俸都停掉。

翁也說，但她提案不到48小時，就被媒體說是親共條款。所以翁曉玲也坦言，「嚴格來說，我暫緩這樣的提案，我不要把戰場放在這個議題上面，國會改革法案跟憲法訴訟法修正草案才更重要。」翁曉玲強調，在這個節骨眼上面，她不要讓媒體去帶風向失焦，把更重要的議題都打成抗中保台議題。