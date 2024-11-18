新北市水利局近期在板橋湳仔溝津渡橋右岸景觀步道，增設夜間照明，讓民眾在夜間有更安全便利的步行環境，進一步打造舒適宜居的休閒空間。

水利局長宋德仁表示，平時在津渡橋及右岸景觀步道休閒運動的民眾眾多，為了再提升湳仔溝整體的景觀及更安全的通行環境，近期已增設完成景觀步道283公尺長的柔光燈條，使整個右岸光廊步道夜晚更加明亮。

另外，照明設計上別具巧思，柔光燈條搭配津渡橋上之七彩絢爛漸層光雕，與河畔邊自行車道光廊，三者相互交織出湳仔溝夜間的美，讓來休閒散步親近水岸的民眾，多了更多休閒樂趣及視覺感受。

水利局說明，考量津渡橋緊鄰湳雅觀光夜市商圈和浮洲生活圈，平假日人潮眾多，為了讓遊客除了夜市外，還有其他景點可以悠閒的散心遊憩，特別在緊鄰湳雅夜市的津渡橋上增設LED燈及全彩投光燈，提升橋面步道及橋下照明，並於右岸臨河畔自行車道新設照樹燈。

今年除了在津渡橋右岸景觀步道增設條燈照明外，還在湳雅夜市出入口增設4處津渡橋指示牌，引導更多民眾前往津渡橋，欣賞湳仔溝的美麗夜景。

宋德仁補充，此次新增設的柔光燈條照明改善了步道的環境，同時強化湳仔溝右岸的功能，優化市民夜間運動的照明設備，以及步行與休閒空間。除了為城市的夜間景色增色外，也成為市民晚間散步、運動和聊天的理想場所，更是綠地與生態溪水環繞的放鬆天地。