台股弱勢，今（18日）開低走低，早盤雖一度翻紅，但賣壓持續出籠，午盤過後又更加弱勢，終場下跌196.23點，收在22546.54點，上周累積下跌811.12點之後無法止跌，這一波已累績重挫1007.35點。權值股台積電下跌10元近1%，收在1025元，聯發科與鴻海也都下殺超過2%。

針對台股後市，工商時報報導，安聯投信台股團隊預估，川普當選消息對市場的影響已經顯現，1月就職時已經傳出的雜音有望鈍化。但在此之前，預期影響仍在，選股不選市應是現階段較佳應對方向，布局方向上仍建議鎖定未來三至六個月營運正向的類股或主題，應有助降低不確定因素影響。

台股近期面臨沉重賣壓，上周累積下跌逾800點，市值一周縮水2.5兆，觀察整體盤勢，僅橡膠類股逆勢上漲，其餘族群的表現皆疲弱，尤其半導體與電子族群受到美股影響，主要權值股台積電、聯發科及鴻海皆出現回檔，台積電跌幅超過5%。

周五美國四大指數全面收黑，市場避險情緒濃厚，關注聯準會貨幣政策動向，以及新任總統川普的政策，費城半導體指數下跌3.42%，台積電ADR挫低1.32%至186.01美元，輝達下跌3.26%至141.98美元，超微AMD也出現2.84%的跌幅。