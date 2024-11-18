找工作須經過主管面試、提問等過程，有面試官面試3名求職者時，詢問「水餃是男人還是女人？」前面兩名求職者都回答不出來，還認為面試官問跟工作無關的內容，會拉低智商，但第3名求職者機智回答，讓面試官起身拍手鼓掌，當場錄取。

根據大陸網站「壹讀」報導，一家跨國企業要招聘銷售主管，該間公司實力雄厚，待遇也很好，吸引一大批求職者應徵，經過兩輪面試後，最終只有3人到進行到最後一輪，面試官為了考驗3名求職者，出了一道題目問「水餃是男人還是女人？」

第一位求職者是名博士，聽完面試官的問題有點不知所措，心裡想為何問跟工作無關的問題，他向面試官說，「水餃就是水餃，沒有生命，還分男人或女人？是不是搞錯了？」面試官聽完直接點名第二位求職者回答。

第二位求職者是名海歸菁英，他也認為題目和工作沒有直接關聯，還說該問題會拉低智商，面試官聽完沒有回應，再要求第三位求職者回答問題。

第三位求職者是職場老鳥，他向面試官說，「水餃沒有生命，所以沒有男女之分，但就以腦筋急轉彎的角度來看，水餃是男人，因為它有包皮」。面試官聽完第三位求職者的答案，站起身鼓掌，還當場錄用，強調做為銷售主管需要有大膽創新的思維。