屏東縣新埤鄉長潘和源因違反選罷法，全案定讞遭解職，由於職缺剩餘任期逾2年，將進行補選作業，屏東縣選委會公告指出，候選人領表11月23日到29日，候選人登記11月27到29日，12月23日號次抽籤、明年1月11日投票。

曾經是民進黨員的潘和源前年以無黨籍參選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」的布條宣傳，遭對手舉報涉犯選罷法後被提起公訴，一審判無罪，二審逆轉判8月徒刑，最高法院今年10月28日駁回上訴定讞，潘確定入獄，屏東縣政府依地方制度法規定解除潘和源職務，並隨即在10月30日指派參議曾龍陽代理鄉長。

不願具名地方政壇人士指出，第19屆鄉長是由潘和源與曾任鄉長、鄉代會主席的林愛玲、前鄉長國民黨何耀榮三國大戰，這些檯面上人物都有可能，但是綠營在輸掉長治補選之後，縣長在新埤補選有輸不得的壓力，是否會另外推舉其他人選也未可知。

另一位地方政壇人士則認為，新埤的選情與長治很難類比，長治有一位從政以來未嘗敗績的吳亮慶，地方實力雄厚，因此在長治補選能勝出，但新埤本身人口不多，連一席縣議員都難以產生，也沒有一個超級強棒，但正因為大家實力都差不多，反而讓競爭更加激烈。