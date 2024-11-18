群聯10月營收為37.17億元，月減16.11%，年減27.95%。主要因聖誕節、雙十一的年底銷售旺季未如預期出現，加上通膨問題持續影響消費者的購買意願，導致群聯的企業、工業及車用產品需求受限。整體第四季的控制器及OEM產品表現將呈現穩定，但遊戲相關產品仍需觀察。因此，群聯將聚焦於具利基性的產品銷售，有望使第四季營收維持季持平水準。此外，雖然第三季帳上仍有23至24億元的存貨跌價庫存，但在10月已出售部分庫存並產生回沖利益，預期將有助於第四季毛利率的表現。綜合以上因素，法人預估，群聯第四季營收有機會維持第三季水準，但獲利將相較第三季大幅成長。

儘管消費性產品的SSD需求不佳，但AI帶動記憶體容量大幅提升，加上企業級產品的較佳成長性，推升NAND需求上升，帶動群聯營運大幅成長。因此，法人預估，群聯2024年營收、獲利將明顯成長，且2025年仍會繼續維持成長態勢。

群聯在景氣下行時仍持續投入研發，並積極開發新產品應用，在景氣復甦時將率先受惠。此外，群聯已成功從景氣循環產品廠轉型為技術導向的高端化產品廠，研發能力已超越競爭對手，加速新品推出的時程，搶佔市場先機。未來，高端化產品佔營收比重將持續成長，加上2024年新品推出、AI帶動NAND容量大幅提升，以及2025年Flash需求恢復成長動能，群聯的獲利可望維持在高檔水準。