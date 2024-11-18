衛福部食藥署今天（18）發布修正農藥殘留容許量標準，增列亞醌蟎等21種農藥於135項農作物的殘留容許量，並將大克蟎、陶斯松公告為禁用農藥。食藥署說明，陶斯松對於兒童神經系統可能造成危害，為配合農業部公告禁用，因此食藥署同步公告為禁用農藥。

我國對於農藥的核准登記及修訂殘留容許量，分別由農業部及衛福部依權責辦理。針對進口農產品，因其農作物生長環境、病蟲害防治及用藥方法與國內情形不同，為國民飲食需求，由衛福部食藥署參酌先進國家作法，受理申請增修訂進口農產品殘留農藥容許量。

本次修正包括：增修訂亞醌蟎等21種農藥於135項農作物殘留容許量、刪除益發靈農藥等12項殘留容許量、增列貝萊斯芽孢桿菌N17、液化澱粉芽孢桿菌PMB01為得免訂殘留容許量的農藥、增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥，以及增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品的殘留容許量。

食藥署食品組組長蔡淑貞說明，陶斯松容易影響兒童的神經系統，因此在許多國家都已經禁用，農業部自111年起分階段禁止使用，今年4月起全面禁止販售及使用，因此食藥署本次公告為禁用農藥。

另外，本次增修訂21種於135項農作物殘留容許量。蔡淑貞說明，其中10種是國內登記使用於87項農作物，配合農業部依國內農民需求准許使用，由衛福部食藥署訂定殘留容許量標準。另有15種是進口作物使用於46項農作物。

蔡淑貞補充說明，有些農作物在台灣比較少種，而國外有種植，因應氣候和蟲害不同，使用的農藥也不同，如果有輸出到台灣，就會由國外研發製造商或透過政府申請訂定殘留容許量標準，食藥署會參考國際上准用情形、國內其他作物准用情形來訂定。