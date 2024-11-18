來自新疆的女星迪麗熱巴以異域風情的高顏值和親切、豪爽作風，讓她一出道就獲得高人氣，成為媒體寵兒。但近來有陸媒指出，迪麗熱巴連續2部戲的成績都不如預期，還要面對新生代演員趙露思、虞書欣人氣越來越高，因此迪麗熱巴新戲的劇組不得不釋出拍攝花絮，吸引外界討論。

趙露思與虞書欣恰巧都在前年分別以《星漢燦爛》、《蒼蘭訣》爆紅，近期又陸續推出《珠簾玉幕》、《永夜星河》引發討論。她們兩人儼然是大陸戲劇新生代女神，反觀迪麗熱巴，先後主演的古裝劇《安樂傳》、檢察劇《公訴》的收視和討論度都不如預期，她還因此被質疑，女神地位岌岌可危。

32歲迪麗熱巴和24歲陳飛宇合作拍古裝劇《慕胥辭》。（圖／網劇慕胥辭微博）

迪麗熱巴近期忙著拍戲，和24歲鮮肉男星、大導陳凱歌兒子陳飛宇合作古裝劇《慕胥辭》。但根據《東網》報導，《慕胥辭》劇組面臨男女主角風波；陳飛宇因和女網紅床照事件，形象跌落谷底，迪麗熱巴人氣則人氣不如以往，讓原本打算保密拍攝的劇組，不得不釋出迪麗熱巴的拍攝花絮來炒熱度。

巧的是，微博日前就流出一段迪麗熱巴穿紫色古裝舞劍的影片，誇顏值超仙、氣質非凡，而她甩劍的動作俐落、又帥又美，也被網友讚迪麗熱巴重回過去風采。