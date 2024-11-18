遠雄文教公益基金會致力推廣棒球教育，長期與基層隊伍合作，繼去年協辦WBC中華隊英雄特展，今年更響應台北101舉辦「夢想高飛」公益棒球特展，邀請宜蘭寒溪國小、新北中港國小共31名小球員觀展。台北101董事長賈永婕現身接待，親自導覽大谷翔平的50/50紀念球，和小球員們互動熱烈。

小球員們專心聆聽導覽，了解風阻尼球的運作原理。（遠雄提供）

大谷翔平締造前無古人的「50轟50盜」，紀念球拍賣價高達1.4億新台幣，被台灣企業標下來，目前正在台北101展出。聽到這天文數字，小球員們還伸出手指頭「到底幾位數」。看到道奇隊球帽、球衣，更像尋寶一樣，爭相找出明星球員簽名。

許多小球員都是第一次登上101觀景台，基金會不只安排導覽，還向小朋友們介紹101「鎮樓之寶」—風阻尼球，透過解說並搭配影片，讓小球員們了解其運作原理。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽說，希望透過這場展覽，向小球員們傳達相信自己、永不放棄的決心。

賈永婕也分享，平常就支持職棒與中華隊比賽，很高興和遠雄合作，邀請小球員們觀展，可以感受到他們對棒球的熱愛，期盼感染、鼓舞更多熱愛棒球的民眾。