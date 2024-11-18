為提升中高齡及高齡勞動力參與，勞動部積極推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，截至今年9月，成功協助10萬5561位中高齡、高齡者就業。勞動力發展署桃竹苗分署為進一步推廣中高齡專法精神，將於11月22日在桃園市青年事務局多功能展演廳舉辦「壯世代人力運用論壇」，期待促進不同企業對中高齡勞動力運用策略及實務作法有深入交流。

這次論壇聚焦於中高齡及高齡者的就業挑戰，以及企業如何強化中高齡勞動力的運用，涵蓋法規政策、實務案例、中高齡用人之道3大主軸，期盼帶動企業創新用人模式，創造更包容的職場環境，進而協助中高齡勞工重返職場。

其中，「現行的法規與政策面」將邀請法律白話文運動主編王鼎棫，深入探討中高齡專法下的就業保障機制，解說最新措施如何幫助中高齡勞動者延緩退休、穩定就業，進而了解勞動力趨勢與政策內涵的關聯，企業的營運策略才能與時俱進，進而保障勞雇雙方的權益。「企業實務運用案例」邀請企業代表六福開發副協理張琴惠，分享企業如何善用「資深員工」，了解中高齡員工與年輕員工的需求差異，並找到和諧共榮的鑰匙。「中高齡者的用人之道」則邀請弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩分享經驗，學習如何激發事業單位創造更靈活的用人模式。

桃竹苗分署長賴家仁指出，勞動部針對僱用、留用中高齡者推出不同措施，例如「推動職務再設計服務計畫」，透過補助企業改善工作流程、輔具補助等方式，留任具豐富經驗的中高齡員工；「繼續僱用高齡者補助計畫」則鼓勵企業續用年滿64歲將退休員工，只要繼續僱用期間達6個月以上，且薪資不低於原有薪資，可補助企業每人最高25萬8000元；而「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」鼓勵企業聘用45歲以上的退休人才回到公司傳授專業技能，每僱用一位最高可獲得10萬元補助。民眾與企業可至「45＋就業資源網」查詢，或洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心03-5583456。