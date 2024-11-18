台北市昨發生公車追撞造成1名行人被輾斃，行人地獄討論聲再起，但根據統計，晚間6時至隔日清晨6時才是行人地獄最可怕的時候，事故是白天的1至2倍，交通部長陳世凱表示，除精進大車管理，對於斑馬線上的照明、路口改善工程等都持續進行。

根據交通部統計，2019年至今，晚間6時到隔日清晨6時的行人死亡事故，比白天多50％至100％。今年1至9月，上午6時至傍晚6時行人死亡事故19件，但傍晚6時至隔日清晨6時達30件。

立委林俊憲指出，政府花幾百億元改善危險道路，但行穿線的照明明顯不足，法規對光線亮度有一定規範，但多數沒照著做，應檢討改善。他也批評，交通安全宣導要行人在晚上穿較亮、會反光的衣服出門，根本是搞錯方向，應設法讓行人行走的路段更安全。

立法院交通委員會18日邀請交通部長陳世凱（見圖）、交通部公路局局長、法務部及內政部警政署就「偽變造車牌或其它隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」進行專題報告。（劉宗龍攝）

針對昨日公車追撞輾斃行人事故，陳世凱表示，會持續精進大型車輛管制、加強稽查，並與台北市政府等相關單位檢討修正。另799個易肇事路口改善也在進行，教育方面包含駕駛人、行人用路習慣等，都正在努力。