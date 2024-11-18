台北市昨發生公車追撞造成1名行人被輾斃，行人地獄討論聲再起，但根據統計，晚間6時至隔日清晨6時才是行人地獄最可怕的時候，事故是白天的1至2倍，交通部長陳世凱表示，除精進大車管理，對於斑馬線上的照明、路口改善工程等都持續進行。
根據交通部統計，2019年至今，晚間6時到隔日清晨6時的行人死亡事故，比白天多50％至100％。今年1至9月，上午6時至傍晚6時行人死亡事故19件，但傍晚6時至隔日清晨6時達30件。
立委林俊憲指出，政府花幾百億元改善危險道路，但行穿線的照明明顯不足，法規對光線亮度有一定規範，但多數沒照著做，應檢討改善。他也批評，交通安全宣導要行人在晚上穿較亮、會反光的衣服出門，根本是搞錯方向，應設法讓行人行走的路段更安全。
針對昨日公車追撞輾斃行人事故，陳世凱表示，會持續精進大型車輛管制、加強稽查，並與台北市政府等相關單位檢討修正。另799個易肇事路口改善也在進行，教育方面包含駕駛人、行人用路習慣等，都正在努力。
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