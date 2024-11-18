台中國際花毯節、新社花海11月9日登場，活動開幕1周多以來，已吸引數百萬名人次造訪，但當地居民卻抱怨連連，指交通動線規畫，不只影響居民進出，連店家因動線受阻，反而生意減少2、3成徒增困擾，有店家直呼「每年活動還沒開始就憂心忡忡」；台中市政府、農業部種苗改良繁殖場18日回應，當地居民都有核發通行證，交通動線會視情況滾動調整。

農業部種苗改良繁殖場與台中市府今年再度合作，攜手辦理台中國際花毯節和新社花海，11月9日開幕以來賞花遊客接踵而至，據官方統計參觀人次已破百萬，即便平日也是車水馬龍。

新社區中興嶺圓環周邊道路塞滿車潮。（李京昇攝）

花毯節與花海帶來人車潮，地方卻抱怨連連。（李京昇攝）

每到尖峰時刻，遊客車潮從新社中興嶺圓環，一直綿延到新社興中街、協中街等路段，而車潮湧入看似帶動地方經濟，但周遭居民、店家卻是怨言不斷。

遊客經過香菇街卻沒有多停留。（李京昇攝）

有協中街商家表示，協中街是新社地區俗稱的「香菇街」，但交通動線攔阻車流，使得車潮「只過店家門」，遊客也不能冒險停車購物，所以整條街店家是「人車潮看得到、生意卻都吃不到」，地方根本沒有因為活動而受益。

也有當地居家照護員說，她要騎車經過興中街入山區照顧長輩，跟交管的人講明原因，也不得其入，被硬是跟遊客擋在路邊，讓她只能繞遠路上山，不能按時照顧到長輩。

圓環周邊早餐店業者表示，圓環通往會場的路只有雙向道，每年花海開始，讓地方困擾不已，因為交通動線問題，生意大受影響，至少減2、3成以上；也有居民無奈說，「花海開始就是頭痛的開始」，這幾年花海開始前，都會擔心交通問題，每年都沒太大改善。

有不少居民近日也在地方臉書社團抱怨，新社花海確實吸引百萬遊客進入新社，民眾反應熱烈，但每年約在這時段卻是當地居民的惡夢開始，寧靜的新社區山城不見了，當地居民出門辦事塞車塞到不行，還有滿滿的車輛廢氣，有些已經來過的遊客，甚至開始不按照動線田邊小路亂亂開，真的只有擾民。

交通局交通規劃科科長林俊良、苗改場表示，活動開始前，有協請區公所、地方里長，統計在地居民通行需求並核發通行證，而居民所指中興嶺圓環、協中街周邊道路，並不會強制管制通行。

因應假日車潮過多，或是亂鑽巷弄小到造成交通阻塞，有短暫性管制道路，加上有管制接駁車專用道，才會影響部分動線，活動期間會再視現場車況滾動式調整。