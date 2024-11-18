瘦身求速效，卻險些賠上性命。減重醫師陳威龍分享他在急診服務時收治過一位30多歲女子，為恢復孕前體態進行抽脂手術，不料返家3天後，出現呼吸急促，送到急診時已經昏迷，檢查證實為脂肪栓塞，急救後才撿回一命。他提醒抽脂有麻醉與栓塞風險，死亡率甚至可達50%，且抽脂無法移除內臟脂肪，多數患者術後依舊會復胖。

陳威龍表示，有研究指出抽脂後的1年內，若不搭配運動或飲食控制，或許抽脂的地方顯瘦，但脂肪可能會在身體其他部位增加，甚至增加內臟脂肪，從而增加心血管疾病風險。

陳威龍指出，上述女子被送到急診時，腹部、大腿、背部和臀部上有多個抽脂後的洞，且血氧濃度偏低，經電腦斷層確認患者因脂肪栓塞，肺部氣體交換受阻，最終導致呼吸衰竭而昏迷。

陳威龍醫師解釋，抽脂風險不僅限於麻醉，手術過程中，脂肪細胞會被震碎、乳糜化後吸出，若不小心傷及血管，脂肪微粒可能進入血液循環，導致靜脈栓塞，若進一步造成肺動脈栓塞合併休克症狀，死亡率甚至可達50%。即便手術技術及相關醫療器材日益進步，肺栓塞風險早已大幅降低，仍舊不可輕忽。

對於希望透過抽脂手術減重塑身的民眾，陳威龍建議須謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合，特別是嚴重肥胖者，本身就具有高度的麻醉風險。

陳威龍表示，抽脂手術雖然速效，但僅移除皮下脂肪，對造成代謝症候群的內臟脂肪卻助益不大。也就是說，與肥胖相關的糖尿病、脂肪肝、高血壓等疾病風險不會因抽脂而有顯著的改善。

陳威龍表示，有研究指出抽脂後的一年內，若不搭配運動或飲食控制，或許抽脂的地方顯瘦，但脂肪可能會在身體其他部位增加，甚至增加內臟脂肪，從而增加心血管疾病風險。

陳威龍以自身減重20公斤的經驗分享，養成良好的生活、飲食和運動習慣，才是最有效的減重塑身不二法門，除了改善體態，更能促進整體健康，維持不復胖。