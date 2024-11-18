近日部分網紅粉專無預警被臉書下架，連證交所也遭波及。數發部澄清並未發文，或以其他任何方式通知臉書，要求臉書將那些粉專下架。18日次長林宜敬透露，是臉書海外單位發生溝通問題。對於外界誤解數發部造成，坦言「委屈」。

林宜敬說明，因內政部警政署通報詐騙網站，但臉書海外單位溝通發生問題。警政署澄清非刑事局問題，是臉書內部篩選問題，「不是我們傳送黑名單」，是其海外單位聯繫問題。

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長、數位發展部、法務部調查局、內政部警政署、國家科學及技術委員會報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。

林宜敬重申，這段期間數發部並未發文或以其他任何方式通知臉書，要求臉書將網紅粉專下架。數發部接獲民眾陳情後，加班與臉書協調處理。

對於數位平台衍生亂象，林宜敬也提到，以前跟臉書法務要求相關事情，但其在台僅兩人，都沒辦法，後來找臉書新加坡單位談，加州總部也派人來，數發部也與訪台美方人員反應，並希望持續透過輿論施加壓力。且打詐專法實行後，未來會開罰，同意立委「敬酒不行就喝罰酒」看法。另立委葛如鈞也要求，一周提供白名單除隱私外相關資訊。

至於針對AI風險，立委詢問如何加強？林宜敬強調，與相關部會橫向聯繫「還可以」。資安院會溝通，但部分涉及國安，不會隨便在媒體公開。