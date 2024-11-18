有兩檔股票變成壁紙！資本金額高達15.1億元的上市光碟片製造加工商昶虹，以及鋁合金產品廠廷鑫，都將從11/19起股票正式下市，合計逾7萬名股東持股要變廢紙。

昶虹在1996年成立，資本額達15.1億元，廷鑫則在1996年上市，是全台最具規模鋁合金熔煉廠，兩間大廠都在11/19起下市。

根據證交所公告，昶虹、廷鑫未依法令期限公告申報財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，業經證交所公告其上市有價證券自113年4月8日起停止買賣。由於未公告申報113年度第1季及第2季之財務報告，距離公告停止買賣期間至113年10月8日止屆滿6個月，核有同細則第50條之1第1項第7款應終止其有價證券上市之情事，經證交所公告其有價證券自113年11月19日起終止上市。

持有昶虹、廷鑫股民淪為受災戶，截至11月8日，廷鑫累計股民3萬9984人；昶虹則有3萬754人，合計7萬多人。

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