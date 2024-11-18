勞動部今（18）日公布最新減班休息，即「無薪假」統計，目前實施單位有288家、5491人，較上期減少17家、272人，其中主要減少；勞動部表示，有間化學工業廠商由於訂單回穩，有約100多人停止實施，其餘多是規模較小的事業單位。

勞動部18日公布「勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」事業單位計288家，實施人數5491人，較本月1日公布實施家數計305家，實施人數5763人；本次家數減少17家，人數減少272人，多數事業單位之實施人數在50人以下。

其中製造業最大宗，目前有156家、4302人放無薪假，另外批發及零售業有49家、425人放無薪假，住宿及餐飲業則有30家、494人放無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這一期較上一期人數減少272人，減少人數以加工業為主，其中有間化學工業廠商由於訂單回穩，光這家就有100多人停止實施，其餘多是規模較小的事業單位。

不過她說，實際上製造業本期減少291人，但由於還是陸續有其他廠商實施「無薪假」，所以雖然這期減少，但後續還要觀察。