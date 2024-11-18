馬斯克想要透過川普做什麼

美國準總統川普已委任特斯拉執行長馬斯克削減政府支出，而國防支出可能是首要目標，因為它屬於聯邦預算中最大的可支配支出，某些系統和計畫可能比其他計畫更難以改變。

《商業內幕》（Business Insider）網16日報導，五角大廈一直存在成本超支和浪費等問題，2024會計年度的預算為8,410億美元（約27兆台幣），大概佔聯邦總預算的 12.5%。馬斯克將與億萬富豪拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共掌新成立的政府效率部（DOGE），而他打算檢討聯邦支出。不過，政府效率部並非正式機構，而掌控聯邦機構預算的是國會，因此政府效率部的角色可能僅限於提供川普建議。

目前有關政府效率部仍有許多未知處，包括它將如何從 X社群平台徵求意見，以及在何處、要如何實現削減高達 2兆美元（約65兆台幣）的承諾。但馬斯克先前的言論暗示，他可能瞄準國防合約。

馬斯克曾批評政府與國防巨擘簽訂的合約，讓政府在打造軍艦、戰機和戰車上難以擺脫超支風險。但他的太空探索科技公司（SpaceX）卻藉由承擔更高的成本超支風險，而贏得一些政府合約。馬斯克在2001年創立 SpaceX前，美國太空總署（NASA）和五角大廈經常使用「成本加成」合約，以報銷承包商的支出，並提供固定的利潤率。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員史沃普（Clayton Swope）便指出，這類合約容許成本超支，並將大部分風險轉嫁給美國政府。

馬斯克在記者艾薩克森（Walter Isaacson）所寫的《馬斯克傳》（Elon Musk）中，將這些合約比喻為「橫財列車」（gravy trains）。「用那系統根本無法抵達火星，讓他們有誘因永不喊停，」他坦言，「要是你永遠不結束成本加成合約，那就能永遠吸政府的奶。」然而，馬斯克以固定價格合約，建立了SpaceX 的經營模式。這意味著政府和承包商在專案一開始時，就訂好價格，一旦公司達到某些里程碑，就會獲得預先確定的款項。

Elon Musk is looking for trillions in government waste, and defense is a massive potential target https://t.co/biB9wFBmEC — Business Insider (@BusinessInsider) November 16, 2024

SpaceX 與 NASA 簽訂了數紙固定價格合約，其中包括 2008 年簽訂、價值 16億美元（近521億台幣）的合約，負責在「商業補給服務」（Commercial Resupply Services）計畫下，執行12 次任務。此外，還有2014 年簽訂、價值26億美元（約846億台幣）的合約，負責執行6 次載人飛往國際太空站的任務。史沃普說，美國政府原本將固定價格合約留給不需要專為政府製造的現成產品，但SpaceX證明，它可以更有效率地利用資金完成任務。他並強調，沒有成本加成合約所需的流程和追蹤，像 SpaceX這類公司「可以更敏捷地因應市場變化，並更快地改進產品」，而要是做得對，政府和企業都能受益。

五角大廈經常因昂貴系統的管理不善、延遲和成本飆漲而飽受批評。例如，今年稍早美國國會稽核處（GAO）發現，縱使F-35隱形戰機飛行頻率比以往低，但專案卻變得更加昂貴，預期壽命週期成本超過2兆美元（約65兆台幣）。

而國防工業如軍方般，也必須負起責任。例如，主要造艦專案嚴重延誤。在朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦、福特級（Gerald R. Ford-class）航母首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78），還有「濱海戰鬥艦」（Littoral Combat Ship，LCS）出現問題之後，如下一艘福特級航母、星座級（Constellation class）巡防艦和哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦等新建專案，在某些情況下，進度已落後多年。就在美國軍方致力對抗中方「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），以維持優勢之際，這成了令人憂心忡忡的問題。